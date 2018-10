SASKATOON — Les premiers ministres de la Saskatchewan et de l’Ontario ont dit qu’ils resteraient unis contre le plan de taxe sur le carbone du gouvernement fédéral et se réjouissent qu’une autre province se joigne à la bataille.

L’Ontarien Doug Ford et Scott Moe de la Saskatchewan ont déclaré que la décision du Manitoba d’abandonner son propre plan visant à mettre un prix sur le carbone montre que l’opposition à la taxe fédérale gagne du terrain.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a annoncé mercredi que sa province n’irait pas de l’avant avec une taxe de 25 $ la tonne qui devait entrer en vigueur en décembre.

MM. Ford et Moe se sont rencontrés à Saskatoon jeudi pour parler de leurs liens économiques et de ce que le premier ministre ontarien a qualifié de «taxe vilaine et nuisible».

Ils disent qu’ils vont se soutenir mutuellement et, à cette fin, le premier ministre de la Saskatchewan a annoncé que sa province demanderait le statut d’intervenant dans le cadre de la contestation judiciaire du plan de tarification du carbone d’Ottawa en Cour ontarienne.

L’Ontario a déjà indiqué qu’elle appuyait la contestation constitutionnelle du plan par la Saskatchewan.

Doug Ford prononcera une allocution vendredi à Calgary, à l’invitation du chef du Parti conservateur uni de l’Alberta, Jason Kenney, lors d’un rassemblement contre la taxe sur le carbone.

M. Kenney, un ancien ministre fédéral conservateur, a promis de supprimer la taxe sur le carbone de l’Alberta si son parti remportait les élections provinciales du printemps prochain.