NAPANEE, Ont. — Le tristement célèbre tueur et violeur en série Paul Bernardo doit se présenter vendredi devant un tribunal de l’Ontario dans une affaire de possession d’arme.

Les responsables accusent Bernardo, qui est incarcéré dans un établissement à sécurité maximale, d’avoir eu en sa possession un poignard artisanal, plus précisément une vis enfoncée dans un crayon.

L’homme de 54 ans a indiqué vouloir régler cette affaire avant son audience de libération conditionnelle plus tard ce mois-ci.

Bernardo a été reconnu coupable, en 1995, des meurtres prémédités de Leslie Mahaffy et de Kristen French, ainsi que de multiples agressions sexuelles. Il avait été étiqueté criminel dangereux et n’était pas admissible à une libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans de prison à partir du moment de son arrestation, en 1993.

La femme de Bernardo à ce moment, Karla Homolka, avait accepté de témoigner contre lui. Elle a été condamnée à 12 ans de prison et libérée en 2005. Elle a depuis eu un enfant et on a appris l’an dernier qu’elle faisait du bénévolat dans une école de Montréal.

Bernardo avait filmé certaines de ses agressions. Il avait admis avoir violé 14 autres femmes et a plus tard été reconnu coupable du meurtre de Tammy, la soeur de Karla Homolka.