OTTAWA — Les Canadiens ont confié à son gouvernement le mandat de mettre en œuvre un prix national du carbone lors de la dernière élection, a rappelé vendredi le premier ministre Justin Trudeau, et c’est exactement ce qu’il va faire.

«La pollution ne devrait pas être gratuite partout au pays», a déclaré M. Trudeau lors d’un événement à Windsor, en Ontario.

Il a fait ces commentaires après que l’opposition des provinces au plan de tarification du carbone eut pris encore plus d’ampleur cette semaine, lorsque le Manitoba a soudainement fait volte-face quant à son intention d’imposer un prix du carbone de 25 $ la tonne cet automne.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a expliqué qu’il se retirait parce qu’il ne pouvait pas obtenir d’Ottawa la promesse que le fédéral n’obligerait pas le Manitoba à augmenter le prix et qu’il ne voulait pas risquer de voir le gouvernement fédéral imposer sa propre taxe supplémentaire sur le carbone.

Le printemps dernier, Ottawa a adopté une loi lui donnant le pouvoir d’imposer un prix du carbone à toute province n’ayant pas le sien à compter du 1er janvier 2019. Il commence à un minimum de 20 $ par tonne, augmentant de 10 $ par an jusqu’en 2022.

Toutes les provinces devaient soumettre leurs projets à l’examen du fédéral d’ici le 1er septembre, et la ministre de l’Environnement, Catherine McKenna, a déclaré à La Presse canadienne que les examens se poursuivaient. Toute province qui ne respecte pas la norme fédérale sera soumise à un prix du carbone fédéral sur la plupart des sources de carburant, telles que l’essence et le gaz naturel; les grands émetteurs doivent adhérer à un programme industriel qui limite les émissions par l’industrie et applique le prix du carbone aux émissions qui surpassent les limites.

Lorsque la loi a été présentée dans le cadre de la loi d’exécution du budget en mars, on croyait que la Saskatchewan pourrait être la seule province où cela serait nécessaire. Le premier ministre Scott Moe demande aux tribunaux de décider si Ottawa a la compétence pour imposer une taxe sur le carbone à sa province contre sa volonté.

Le nouveau gouvernement progressiste-conservateur de l’Ontario, dirigé par le premier ministre Doug Ford, a mis fin au système de plafonnement et d’échange de cette province en juillet et a lancé sa propre contestation judiciaire du plan d’Ottawa.

Le plan directeur présenté par l’Île-du-Prince-Édouard n’incluait pas de taxe sur le carbone et le premier ministre Wade MacLauchlan a déclaré que sa province avait un plan pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions sans une telle mesure.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est en pleine mutation après les dernières élections, mais l’actuel premier ministre Brian Gallant a l’intention d’essayer de renommer une partie de la taxe sur l’essence existante au lieu de créer une nouvelle taxe sur le carbone, et le chef du parti conservateur Blaine Higgs, qui pourrait devenir premier ministre, dit qu’il refuse un prix du carbone et se joindra à la poursuite s’il prend le pouvoir.

Même la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, qui a mis en place son propre système de tarification du carbone avant qu’Ottawa ne l’exige, refuse maintenant de l’augmenter conformément aux exigences fédérales, parce que l’Alberta est irritée par le flou qui entoure le pipeline de Trans Mountain. Le chef du Parti conservateur uni de l’Alberta, Jason Kenney, qui est le favori pour remporter les élections albertaines l’an prochain, a promis de supprimer complètement le prix du carbone en Alberta s’il est élu.

Terre-Neuve n’a pas rendu public le contenu de sa proposition de plan carbone soumise à Ottawa.

Cela ne laisse pour le moment que le Québec et la Colombie-Britannique. Le nouveau premier ministre du Québec, François Legault, dont le parti Coalition avenir Québec formera un gouvernement majoritaire après l’élection de lundi, a l’intention de maintenir le système de plafonnement et d’échange du Québec. Le gouvernement néo-démocrate de Colombie-Britannique dirigé par le premier ministre John Horgan applique déjà une taxe sur le carbone de 35 $ la tonne, après l’avoir augmentée de 5 $ le printemps dernier. La Colombie-Britannique impose une taxe sur le carbone depuis 2008.

Malgré la fracture du paysage provincial, M. Trudeau ne reculera pas.

«En tant que gouvernement, nous avons décidé, et les Canadiens nous ont demandé de le faire en 2015, de fixer un prix pour la pollution», a-t-il déclaré vendredi.

Les changements climatiques sont «les défis les plus économiques et sociaux et les défis géographiques de notre époque», a-t-il ajouté.

Les fonctionnaires fédéraux disent qu’il n’y aura aucun problème à ajouter le Manitoba à la liste croissante des provinces où Ottawa devra appliquer une taxe sur le carbone — mais ils ne sont toujours pas prêts à dire exactement comment les revenus générés par la taxe seront reversés à la population dans ces provinces.

«Nous sommes toujours sur la bonne voie pour la mise en œuvre dans les régions où cela est requis d’ici le 1er janvier», a assuré un responsable du bureau de McKenna.

Il est entendu que le gouvernement doit avoir mis en place tous les examens et les plans d’ici début décembre si l’on veut que la date de mise en œuvre du 1er janvier soit respectée. Une annonce sur le fonctionnement des réductions du prix du carbone est susceptible de se produire lorsqu’Ottawa annoncera quelles provinces ne se sont pas conformées à la norme fédérale.

Il existe une certaine confusion quant à l’impact qu’aura toute cette opposition au prix du carbone sur le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone de 1,4 milliard $. Seules les provinces qui font partie du Cadre pancanadien sur la croissance propre et le changement climatique sont censées être admissibles au fonds, et la part de 420 millions $ de l’Ontario est «en cours de révision» à la suite de sa décision d’annuler le plafonnement et l’échange ainsi que le programme de modernisation domotique GreenOn, qui devait être partiellement financé par l’argent fédéral.

Cependant, le responsable du gouvernement McKenna a déclaré cette semaine que la part du Manitoba de 66 millions $ n’est pas menacée, car le plan climat du Manitoba contient d’autres éléments qui cadrent bien avec le fonds. L’Ontario, a-t-elle dit, ne le fait pas actuellement.