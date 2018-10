HALIFAX — Sophie Grégoire Trudeau a prononcé un discours durant la cérémonie de dénomination officielle du premier navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique (NPEA) du Canada à Halifax, vendredi, louant la bravoure du marin dont il porte le nom.

Le futur NCSM Harry DeWolf a été baptisé en l’honneur d’un vice-amiral qui a supervisé le sauvetage de 42 marins du NCSM Athabaskan le 29 avril 1944, en pleine Deuxième Guerre mondiale.

La femme du premier ministre Justin Trudeau a souligné la persévérance du défunt vice-amiral et sa volonté de faire du Canada un meilleur pays. Devant des centaines de membres de la marine, de constructeurs de navires et de dignitaires réunis au chantier naval Irving, elle a parlé de la longue carrière et du service exceptionnel de ce militaire décoré.

Fidèle à la tradition, Mme Grégoire Trudeau a fracassé une bouteille de vin mousseux de Nouvelle-Écosse contre la coque du navire de 103 mètres de long.

Le futur NCSM Harry DeWolf est le premier d’au moins cinq navires du programme NPEA chargés de patrouiller dans les eaux canadiennes, y compris dans l’Arctique. Ces navires visent à assurer une surveillance maritime armée.

Le chantier naval Irving a révélé que la construction des deuxième et troisième navires, qui seront baptisés NCSM Margaret Brooke et NCSM Max Bernays, est déjà bien avancée et que la construction du quatrième commencerait plus tard cette année.

Dans son discours, Sophie Grégoire Trudeau, qui était accompagnée de plusieurs politiciens fédéraux, dont le président du Conseil du Trésor, Scott Brison, et le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a souligné le travail ardu qui attend les membres de la marine qui constitueront l’équipage du navire.

Le navire devra passer des tests pour vérifier que tout fonctionne conformément aux spécifications du contrat.

Irving construira également 15 bateaux dans le cadre du projet de navires de combat de surface canadiens au cours des 25 prochaines années.