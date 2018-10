MONTRÉAL — En ce long week-end de l’Action de Grâce, les corps policiers tiennent l’Opération Impact, qui a comme objectif d’inciter les usagers de la route à adopter des comportements de conduite sécuritaires.

Jusqu’à lundi inclusivement, la vitesse, le non port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire et d’appareils électroniques au volant ainsi que la capacité de conduite affaiblie par l’alcool et la drogue seront dans la mire des patrouilleurs.

L’an dernier, lors de ce même congé, deux personnes avaient perdu la vie sur les routes du Québec et 10 autres avaient été blessées gravement.

L’Opération Impact est organisée par l’Association canadienne des chefs de police.