Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Francophonie

Le nouveau premier ministre du Québec, François Legault, fera ses premiers pas sur la scène internationale depuis son élection en participant jeudi et vendredi au sommet de la Francophonie qui se déroulera à Erevan, en Arménie. Parmi les dossiers à surveiller: la défaite probable de la secrétaire générale sortante de la Francophonie, Michaëlle Jean, devant sa rivale rwandaise Louise Mushikiwabo.

Cour suprême

La Cour suprême du Canada annoncera jeudi matin sa décision au sujet des consultations que doit mener le gouvernement fédéral auprès des Autochotones avant la rédaction des projets de loi.

Prix littéraire «alternatif»

Le New Academy Prize in Literature 2018, le «Nobel alternatif de littérature», annoncera vendredi le nom de son lauréat. L’auteure québécoise Kim Thuy fait partie des quatre finalistes, avec Maryse Condé (Guadeloupe), Neil Gaiman (Royaume-Uni) et Haruki Murakami (Japon).

Canadiens de Montréal

Après avoir entrepris la nouvelle saison de la LNH avec deux matchs à l’extérieur, le Canadien dispute son match d’ouverture locale contre les Kings de Los Angeles, jeudi, au Centre Bell. Ce sera les débuts officiels à Montréal du jeune Jesperi Kotkaniemi, premier choix de l’équipe au dernier repêchage.

La NBA à Montréal

Les Raptors de Toronto poursuivent leur période d’entraînement et ils disputeront mercredi un match préparatoire aux Nets de Brooklyn, au Centre Bell. Les amateurs auront possiblement l’occasion de voir à l’œuvre le joueur étoile Kawhi Leonard, obtenu dans l’échange de DeMar DeRozan.