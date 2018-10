SAINT-JEAN, N.-B. — Irving Oil fait état d’un «incident majeur» survenu lundi matin à sa raffinerie de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

La compagnie pétrolière n’a fourni aucun détail, mais de nombreuses photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent un incendie et un épais panache de fumée noire provenant de la raffinerie.

Un utilisateur de Facebook vivant à proximité de la scène rapporte avoir ressenti une «explosion» qui a secoué son lit vers 10h15.

Sur Twitter, Irving dit «activement évaluer la situation» et s’engage à partager plus d’information dès que possible.