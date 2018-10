MONTRÉAL — Le premier ministre élu, François Legault, dévoilera la composition du premier conseil des ministres de la Coalition avenir Québec (CAQ) le 18 octobre prochain.

Le cabinet du premier ministre désigné en a fait l’annonce, lundi, par voie de communiqué. Il a confirmé que son équipe sera paritaire.

La CAQ en a profité pour rappeler que, pour la première fois depuis 1976, le Québec ne sera pas dirigé par des ministres du Parti libéral ou du Parti québécois.

M. Legault aura l’embarras du choix pour former son premier conseil des ministres alors que 74 députés caquistes ont été élus le 1er octobre dernier.

Au fil de la campagne électorale, certains noms avaient circulé. La nouvelle députée de Champlain et ex-procureure en chef de la commission Charbonneau, Sonia Lebel, serait pressentie pour occuper le poste de vice-première ministre.

Danielle McCann, élue dans la circonscription de Sanguinet, a été présentée comme la prochaine ministre de la Santé par François Legault lui-même.

Par ailleurs, on peut s’attendre à ce que certains membres de l’«escouade économique» identifiée par la CAQ lors de la campagne occupent des postes clés. Cinq ont été élus, soit Éric Girard, Gilles Bélanger, Pierre Fitzgibbon, Nadine Girault et Marie-Chantal Chassé.

On peut ajouter à ce quintette l’ex-premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Christian Dubé, qui a sauté dans l’arène électorale en septembre et remporté le siège de La Prairie.

D’autres candidats vedettes comme l’ex-ministre libérale Marguerite Blais, l’ex-porte-parole de la police de Montréal Ian Lafrenière ou le neurologue Lionel Carmant pourraient aussi être nommés ministres.

Des vétérans du parti comme François Bonnardel, François Paradis et Éric Caire demeurent également sur les rangs.

«Le 1er octobre, les Québécois ont voté en faveur du changement. Ils ont voté pour une équipe compétente. La composition du Conseil des ministres que je m’apprête à leur présenter sera paritaire et témoignera bien de la qualité et de la grande valeur des personnes qui forment cette équipe», a déclaré M. Legault par communiqué.

Il a rappelé que ses priorités sont l’économie, des services de qualité en santé et l’amélioration du système d’éducation.

Les députés élus seront assermentés le 16 octobre et la cérémonie d’assermentation des ministres aura lieu deux jours plus tard.