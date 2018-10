Les raffineries de pétrole et autres grandes entreprises industrielles entourées de quartiers résidentiels doivent redoubler d’efforts pour assurer la sécurité et protéger leurs propres installations, soutiennent plusieurs experts à la suite de l’explosion survenue chez Irving à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

La puissante explosion a secoué Saint-Jean, lundi, envoyant de hautes flammes et de la fumée noire dans le ciel, mais ne causant que quelques blessures mineures, évitant ainsi le pire.

Kevin Scott, responsable du raffinage et des approvisionnements d’Irving Oil, a déclaré aux journalistes, lors d’une séance d’information en après-midi, que c’est l’unité de traitement du diesel qui a posé problème. Plus précisément, c’est le processus qui permet de retirer le soufre du carburant diesel qui a connu des ratés, mais on n’a pas encore identifié la cause exacte de l’incident.

Pour Sean Tucker, professeur agrégé à l’Université de Regina, en Saskatchewan, spécialisé en santé et sécurité au travail, le transport du pétrole suscite beaucoup d’inquiétudes au Canada, mais les raffineries ne font pas l’objet d’une grande attention.

«Il faut porter plus d’attention aux raffineries, et cela va entraîner une meilleure sécurité à proximité des quartiers résidentiels», mentionne-t-il.

En prenant pour exemple un secteur de Regina, M. Tucker rapporte qu’un projet de développement domiciliaire est prévu près du complexe de la raffinerie Co-op. Les autorités de la santé publique et de l’environnement, ainsi que la raffinerie elle-même, ont exprimé leur opposition, mais le conseil municipal a approuvé le développement en 2016.

«Ce qui est problématique, c’est que les raffineries vont continuer de croître avec le temps et que les quartiers résidentiels vont demeurer là», explique le professeur Tucker.

Selon l’expert, l’un des problèmes est que ces puissantes entreprises sont souvent implantées dans des plus modestes juridictions comme la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador.

«Ce qui me préoccupe, c’est qu’il existe un déséquilibre de pouvoir entre le régulateur et ces grandes entreprises», observe M. Tucker.

Le vieillissement des infrastructures aggrave le problème, ce qui, d’après Sean Tucker, a causé un incendie ou une explosion au Canada «environ tous les deux ans».

Il insiste sur l’importance de programmes de sécurité rigoureux, où les conduites sont inspectées visuellement et les scellés sont vérifiés.

Le professeur Sean Tucker ajoute qu’il est dans l’intérêt des entreprises de prioriser la sécurité des raffineries, car les incidents représentent des pertes de production et d’importantes pertes de revenus.

Shafik Bhalloo, avocat et professeur à l’Université Simon Fraser, avance que toute personne touchée par une explosion dans une raffinerie peut potentiellement déposer une poursuite civile contre l’entreprise responsable, si elle peut prouver le dommage.

Tout en soulignant que l’explosion de lundi n’a rien de l’ampleur de la catastrophe meurtrière de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon de BP, au large de la Louisiane en avril 2010, Me Bhalloo indique qu’on peut «imaginer ce qui pourrait arriver à partir de cette expérience».

Dans l’affaire BP, des dégâts évalués à plusieurs milliards de dollars ont été causés et de nombreuses poursuites judiciaires ont été engagées. L’entreprise a versé près de 8 milliards $ en dommages et intérêts, selon l’expert.

L’automne dernier, Irving a été condamnée à payer 4 millions $ après avoir plaidé coupable à 34 chefs d’accusation en lien avec la catastrophe de Lac-Mégantic en 2013.

Les accusations portées en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses résultaient d’une enquête conjointe de Transports Canada et de la GRC à la suite du déraillement mortel.