MONTRÉAL — Bill et Hillary Clinton feront un arrêt à Montréal dans le cadre d’une tournée intitulée «Une soirée avec le président Bill Clinton et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Rodham Clinton».

Les Clinton ont en effet annoncé lundi qu’ils se rendraient dans quatre villes en 2018 et neuf en 2019 dans le cadre d’une série de conversations. Un arrêt à Montréal est prévu le 28 novembre, au Centre Bell.

La tournée est produite par le promoteur Live Nation, l’entreprise derrière la tournée massive de Michelle Obama pour la promotion de son nouveau livre, ainsi que celles de Beyoncé, Taylor Swift et Bruno Mars.

Le couple conversera sur scène et partagera «des histoires et des anecdotes inspirantes qui ont façonné leur carrière historique dans la fonction publique, tout en discutant des problèmes de l’heure et de l’avenir», a expliqué Live Nation.

Les Clinton demeurent une cible privilégiée des républicains et leur réapparition sur la scène politique à quelques semaines des élections de mi-mandat pourrait donner au parti de nouveaux arguments et causer des maux de tête aux démocrates qui souhaitent toujours se remettre des élections de 2016.

La tournée débutera le 18 novembre à Las Vegas au Park Theatre, une salle de 5200 sièges. Le couple se rendra également à l’aréna Banque Scotia de Toronto le 27 novembre.

Les billets pour l’événement à Montréal, dont le prix n’a pas encore été dévoilé, seront mis en vente le vendredi 12 octobre, à 10 h, sur le site http://www.evenko.ca.