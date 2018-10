La député péquiste Méganne Perry Mélançon l’a finalement emporté dans la circonscription de Gaspé, a indiqué mercredi soir sur Twitter Pascal Bérubé, le chef du PQ par intérim. C’est le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ), Alexandre Boulay, qui avait été déclaré vainqueur au soir des élections provinciales, le 1er octobre.

L’information a été confirmée par le directeur des communications du PQ, Yanick Grégoire, au terme d’un dépouillement judiciaire.

Après recomptage, @MeganneMelancon l'emporte dans Gaspé avec 41 voix de majorité! Elle est donc la première femme à être élue dans cette circonscription! Bienvenue dans l'équipe Méganne et bravo ! #PQ #polqc pic.twitter.com/DnUHCEQzv7 — Parti Québécois (@partiquebecois) October 11, 2018

Mme Perry Mélançon a finalement devancé son adversaire M. Boulay par une courte majorité de 41 voix, alors que le dépouillement initial donnait le candidat libéral vainqueur par 132 voix.

Il s’agit d’un retournement de situation majeur pour le Parti québécois, qui obtient ainsi son 10e siège à l’Assemblée nationale. La formation politique ravit ainsi le statut de seconde opposition à Québec solidaire, qui a lui aussi fait élire 10 députés. Or, comme le PQ a obtenu plus de votes au suffrage universel, la balance penche en sa faveur.

Le juge Denis Paradis devrait confirmer ce nouveau verdict jeudi soir, selon plusieurs journalistes et internautes sur la twittosphère. Le journaliste Bernard Drainville soulignait que tout indiquait une victoire du Parti québécois, selon certaines de ses sources libérales.

DERNIÈRE HEURE!! Sources libérales confirment que le candidat du PLQ dans Gaspé, Alexandre Boulay, est sur le point de concéder la victoire à @MeganneMelancon du Parti Québécois. Tout indique qu’elle sera déclarée élue par le juge dans les prochaines minutes.#PolQc #Gaspé — Bernard Drainville (@drainvillepm) October 11, 2018

Plus tôt, le candidat libéral Alexandre Boulay avait demandé au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) d’enquêter sur le déroulement du scrutin, le soir des élections, en lien avec des anomalies entourant la boîte de scrutin 61, qui comportait uniquement des votes pour le PLQ.

Le président de la campagne électorale du PLQ, Alexandre Taillefer, semblait lui aussi avoir reconnu la défaite de son parti. Tard en soirée, mercredi, il s’est adressé à Alexandre Boulay sur Twitter en lui disant que «la prochaine sera la bonne». «Tu resteras un infatigable défenseur de la Gaspésie et de l’entrepreneuriat. Sois fier de toi et de toute ton équipe. Puis remonte tes manches, et viens travailler avec nous au renouveau du [Parti libéral].»

@ABoulayPLQ, la prochaine sera la bonne. Tu resteras un infatigable défenseur de la Gaspésie et de l'entrepreneuriat. Sois fier de toi et de tooute ton équipe. Puis remonte tes manches, et vient travailler avec nous au renouveau du parti @LiberalQuebec — Alexandre Taillefer (@ataillefer) October 11, 2018

De son côté, la candidate péquiste Méganne Perry Mélançon avait dit en soirée, sur sa page Facebook, être en route vers Percé, où «le juge confirmera les résultats officiels de l’élection pour le comté de Gaspé dans la prochaine heure».

Plus tôt, Pascal Bérubé s’était permis d’ajouter son grain de sel sur la twittosphère. «#Gaspé», a-t-il tout simplement lancé, avec un émoticône souriant. Il a aussi publié une image où l’on voit de la fumée blanche flotter dans l’air. Les tweets ont provoqué l’ire dans le clan péquiste.

Sur Twitter, plusieurs internautes se questionnent sur le système de comptage de voix. «Ce sont des dizaines et des dizaines de voix qui ont été mal comptées ou notées. C’est très inquiétant», dit notamment une internaute.