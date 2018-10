OTTAWA — La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a pourvu deux postes diplomatiques.

L’ancien député néo-démocrate Joe Comartin est le nouveau consul général pour la ville de Détroit.

L’acteur et cinéaste Zaib Shaikh occupera le même poste à Los Angeles.

M. Comartin a représenté la circonscription de Windsor pendant 15 ans.

M. Shaikh était jusqu’à tout récemment le commissaire cinématographique pour la ville de Toronto.

Un responsable a révélé que le salaire de M. Comartin oscillera entre 125 900 $ et 148 100 $, et celui de M. Shaikh entre 140 900 $ et 165 700 $.