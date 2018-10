VANCOUVER — Dans le film «Alien» sorti en 1979, l’équipage du vaisseau Nostromo amorce un voyage en ignorant qu’il transporte avec lui une nouvelle créature. Trente-neuf ans plus tard, Todd et Nicole Cameron se sont inspirés de ce classique de l’histoire du cinéma pour annoncer à leurs proches et à leurs amis qu’ils s’apprêtaient, eux aussi, à se lancer dans un périple avec une nouvelle créature.

Un après-midi pluvieux de septembre, Nicole Cameron a enfilé une robe en chiffon pêche révélant son ventre bien rond afin de prendre la pose dans un champ de citrouilles en compagnie de son mari, arborant pour l’occasion une chemise blanche, un chandail beige et une expression toute paternelle.

Quelques photos plus tard, le visage de la future maman est déformé par la douleur. Elle finit par s’allonger dans la boue alors qu’une nouvelle vie émerge de son ventre: une créature tout droit sortie du film «Alien».

C’est après avoir acheté la marionnette dans une vente de garage au cours de l’été que Todd Cameron a eu l’idée d’organiser une séance de photos de maternité alliant comédie et horreur. Sa femme n’a pas hésité une seconde à accepter sa proposition.

Il faut dire que le couple a toujours eu un faible pour l’horreur et le fantastique. Todd a eu le coup de foudre pour Nicole lors d’une soirée d’Halloween dans un bar de Nanaimo, en Colombie-Britannique, alors que la jeune femme était déguisée en zombie, le visage et le cou maculés de sang.

Il a plus tard demandé son amoureuse en mariage le 21 octobre 2015, soit le jour exact où Doc et Marty arrivent dans le futur dans le deuxième volet de la trilogie «Retour vers le futur». Le jeune homme a d’ailleurs fait la grande demande dans la section consacrée aux films cultes à l’Universal Studios, en Californie.

Et pour annoncer la grossesse de Nicole, le couple s’est rendu au festival de bande dessinée de Calgary afin de se prendre en photo avec les acteurs Christopher Lloyd, Tom Wilson et Leah Thompson tenant chacun des affiches révélant l’heureuse nouvelle.

La séance de photos de maternité recréant un moment clé du film «Alien» était donc une suite logique pour le duo.

Le bébé devrait arriver au cours des prochains jours et les futurs parents espèrent que leur rejeton, dont ils ne connaissent pas encore le sexe, aimera autant l’Halloween qu’eux.

«Nous espérons qu’il sera humain, a plaisanté Todd. Nous sommes certains à environ 99 pour cent qu’il sera humain.»