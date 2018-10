Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

De nouveaux visages à l’Assemblée nationale

C’est cette semaine que se tiendra l’assermentation des députés de toutes les formations politiques à Québec, après le vent de changement ayant frappé le 1er octobre. Les nouveaux visages seront particulièrement nombreux cette année. Créant la surprise de plusieurs avec une victoire majoritaire, la Coalition avenir Québec (CAQ) est passée de 21 à 74 sièges. Aussi, Québec solidaire, qui prend du galon avec dix députés et fait des percées à l’extérieur de Montréal, compte essentiellement des nouveaux venus. En fait, avec un peu plus d’un an en fonction, Gabriel Nadeau-Dubois se trouve à être le deuxième député le plus expérimenté de QS.

Un gouvernement de gestionnaires et de gens d’affaires?

Pour ce qui est du premier ministre désigné François Legault, il doit annoncer la formation de son conseil des ministres, jeudi. Est-ce que le chef qui a souvent vanté son «équipe économique» durant la campagne formera un gouvernement de gestionnaires et de gens d’affaires? Selon un relevé de La Presse canadienne, pas moins de 32 des 74 candidats caquistes fraîchement élus proviennent du domaine des affaires et de la gestion, soit 43 pour cent de l’ensemble du caucus caquiste.

La légalisation de la marijuana: des zones d’ombre

On l’annonçait pour juillet. La légalisation de la marijuana par le fédéral se concrétisera finalement mercredi, 17 octobre, non sans plusieurs tiraillements et incertitudes. Au Québec, la Société québécoise du cannabis voudra démontrer qu’elle est prête à accueillir ce nouveau marché. Reste à savoir où les consommateurs intéressés pourront fumer la substance en toute liberté. Plusieurs municipalités ont décidé d’interdire de fumer du cannabis là où il est déjà interdit de consommer de l’alcool, soit sur les trottoirs et autres lieux publics, une approche préconisée par le premier ministre désigné François Legault. D’autres, comme Montréal, ont pris la voie d’une interdiction collée à celle de la consommation du tabac.

Des séries pour l’Impact de Montréal?

Il ne reste que deux matchs de saison régulière à l’Impact. Et son sort dépend des performances du DC United, qui devance désormais l’équipe montréalaise au sixième et dernier rang pour accéder aux séries éliminatoires. Une victoire du DC United mercredi compliquerait sérieusement la tâche de l’Impact, qui espère un coup de main du rival torontois.