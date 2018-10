MASSENA, N.Y. — Un Québécois qui travaillait sur un navire de charge est mort après être tombé d’un quai sur la voie maritime du Saint-Laurent, dans le nord de l’État de New York.

Selon le réseau WWNY-TV de Watertown, Alfred Eshun, un Québécois de 57 ans, a perdu l’équilibre et a glissé d’un quai vers minuit et demi, mardi, alors qu’il descendait du vraquier Spruceglen.

L’entreprise Canada Steamship Lines (CSL) a annoncé sur sa page Facebook mardi soir que la victime était l’un de ses employés.

Selon la CSL, M. Eshun, surnommé communément «Freddy», avait obtenu sa permanence sur le Spruceglen en 2014 et «était connu comme un travailleur acharné, bien aimé et apprécié par ses compagnons d’équipage». Il laisse dans le deuil sa femme et son fils, affirme l’entreprise.

Les policiers rapportent que l’équipage tentait d’attacher le bateau à l’écluse Eisenhower, près de Massena, lorsque le drame est survenu.

Il a été repêché des eaux quelques minutes plus tard par deux employés de la voie maritime qui ont dû être soignés pour une potentielle hypothermie à l’hôpital Massena Memorial. Le décès de M. Eshun a été constaté au même hôpital vers 2 h.

La police de l’État de New York et la Garde côtière américaine ont ouvert une enquête sur l’accident.