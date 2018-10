VICTORIA — Deux personnes ont été accusées après avoir publié en ligne des photos d’elles en train de nourrir des ours avec des Timbits et des hot dogs en Colombie-Britannique.

Selon l’agent de conservation Sam Harris, l’homme et la femme ont donné de la nourriture à des ours depuis leur véhicule sur l’autoroute de l’Alaska.

M. Harris a précisé que le duo avait été accusé en vertu de la Loi sur la faune, qui interdit de nourrir ou de tenter de nourrir intentionnellement des animaux sauvages dangereux.

Les deux accusés doivent comparaître à Fort Nelson le mois prochain.

Une photo publiée sur Twitter par le service de conservation britanno-colombien montre ce que Sam Harris a décrit comme étant un jeune grizzly en train de manger des trous de beigne directement de la main de l’homme.

D’après M. Harris, quelqu’un a signalé l’existence des photos au service de conservation, ce qui a mené au dépôt des accusations.

«Notre principale inquiétude par rapport aux gens qui nourrissent les ours, c’est qu’une fois qu’un ours s’habitue à la présence des humains et qu’il commence à associer les humains à la nourriture, il devient un danger pour le public», a indiqué l’agent.