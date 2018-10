QUÉBEC — Les députés élus ou réélus le 1er octobre seront appelés à se présenter au parlement le mardi 27 novembre pour une mini-session qui ne durera que deux semaines.

L’annonce a été faite par le premier ministre François Legault, qui tenait vendredi matin sa première conférence de presse depuis qu’il occupe officiellement ses nouvelles fonctions, dans ses bureaux de l’édifice Honoré-Mercier.

Cette mini-session permettra au gouvernement de démarrer le travail parlementaire et de déposer quelques projets de loi qui lui tiennent particulièrement à coeur.

Il faut s’attendre notamment à voir le leader parlementaire et ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, déposer un projet de loi visant à interdire le port de signes religieux aux enseignants du primaire et du secondaire, de même qu’aux employés de l’État exerçant une autorité contraignante (policiers, juges et gardiens de prison).

«Le dossier de la laïcité, on veut le régler rapidement», a convenu le premier ministre, qui s’est dit «pressé de se mettre au travail, incluant pour les travaux législatifs».

Ce sera aussi l’occasion pour les parlementaires de nommer le prochain président de l’Assemblée nationale. Pour l’instant, il n’y a qu’un seul candidat sur les rangs, le député de Lévis, François Paradis.

La première vraie session parlementaire complète du gouvernement Legault débutera en février, jusqu’à la mi-juin.

Il n’est pas clair quand le gouvernement entend déposer son projet de loi visant à faire passer de 18 à 21 ans l’âge minimal pour consommer du cannabis. Le responsable du dossier pourrait être la ministre de la Justice, Sonia LeBel, ou le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant.

M. Legault a rappelé aussi son objectif de réduire le seuil d’immigration de 20 pour cent, pour le faire passer de plus de 50 000 à un maximum de 40 000 nouveaux arrivants par année, dès 2019.

Avant Noël, les contribuables peuvent aussi espérer voir le ministre des Finances, Éric Girard, annoncer une baisse du fardeau fiscal, à l’occasion d’une mise à jour économique. Le premier budget du gouvernement devrait suivre en mars.