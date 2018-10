VANCOUVER — L’entreprise de télécommunications Telus verse un don de 120 millions de dollars pour lancer une fondation qui doit venir en aide aux jeunes vulnérables.

Le président de Telus, Darren Entwistle, a déclaré que la fondation accorderait des subventions à des organisations communautaires pour aider les jeunes à acquérir des compétences en alphabétisation numérique, fournir des soins de santé de base et un soutien en matière de santé mentale aux personnes sans-abri et offrir des opportunités en matière d’éducation.

Il souligne qu’une initiative vise notamment à donner accès à un ordinateur et à une connexion Internet à faible coût à près de 30 000 familles à faible revenu en Colombie-Britannique et en Alberta.

La Fondation pour un futur meilleur, créée par Telus, a également pour objectif de fournir gratuitement un téléphone cellulaire et un forfait de données aux jeunes qui atteignent l’âge de quitter leur foyer d’accueil en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Elle prévoit aussi la mise en place de cliniques mobiles dans les communautés où des soins de première ligne sont nécessaires.

Selon Darren Entwistle, au cours des deux dernières décennies, l’entreprise, ses employés et ses employés à la retraite ont versé plus d’un milliard de dollars en soutien financier et en heures de bénévolat, mais il reste encore beaucoup à faire.

Entreprise mentionnée dans cette dépêche: (TSX: T)