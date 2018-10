OTTAWA — Le chef conservateur Andrew Scheer a marqué dimanche le compte à rebours d’un an avant les élections fédérales de 2019 en ciblant le bilan du gouvernement libéral en matière de taxes sur le carbone, d’éthique et de déficits budgétaires.

S’exprimant devant des partisans du Parti conservateur lors d’un rassemblement à Ottawa, M. Scheer a prédit une campagne sale et soutenu que le premier ministre Justin Trudeau serait le premier chef à y aller d’attaques personnelles.

Mais lui-même ne s’est pas montré avare de commentaires négatifs en lançant une attaque tous azimuts contre le gouvernement Trudeau.

«Dans seulement un an, nous allons mettre un terme au mandat d’échecs. Vous vous souvenez de ce qu’il a promis en 2015. Il a été élu en s’engageant à aider la classe moyenne, à diriger un gouvernement propre et éthique, à accuser des déficits petits et temporaires et à améliorer la position du Canada à l’étranger. Il a échoué sur tous ces plans et plus encore», a-t-il lancé.

M. Scheer a également déclaré à ses partisans que M. Trudeau aura, dans son camp, médias, experts et universitaires — tous ces gens qui veulent dire aux Canadiens comment dépenser leur argent et vivre leur vie.

Les conservateurs devraient s’attarder particulièrement au plan central de la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau et sur sa gestion des finances publiques, ayant produit des déficits presque deux fois plus importants que ce que les libéraux avaient promis lors des élections de 2015.

Le discours de campagne de M. Scheer, dimanche, a également attiré l’attention sur d’autres domaines qu’il considère comme des vulnérabilités libérales, incluant le projet avorté d’oléoduc Énergie Est qui devait acheminer le brut de l’Alberta vers l’est en passant par le Québec, et un nouvel accord de libre-échange États-Unis-Mexique-Canada n’offrant aucun gain pour le Canada selon lui.