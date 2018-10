Une nouvelle publicité de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) fait énormément réagir sur les réseaux sociaux depuis lundi. À l’image d’une radiographie, l’image des squelettes des passants curieux sont projetées sur un abribus. Et soudainement, une voiture frappe violemment l’hologramme, surprenant le spectateur.

«Os contre acier. Les dommages sont incomparables. Svp, traversez aux intersections», lit-on ensuite sur le panneau interactif. Les citoyens, filmés à leur insu, demeurent pour la plupart stupéfaits par ce dénouement inattendu.

La publicité-choc s’intègre à une campagne nationale plus large de l’institution provinciale qui vise à sensibiliser les conducteurs et les piétons à la sécurité de ces derniers. Au Québec, on estime que sept piétons sont victimes d’accidents de la route chaque jour. La campagne se déroule tout le mois d’octobre, mois du piéton, «le tiers des accidents se produisant à l’automne», indique la SAAQ dans un avis écrit.

De plus, selon le bilan routier piétons 2017, on dénombre 2697 victimes «piétons», soit 69 morts, 246 blessés graves et 2382 blessés légers. Une augmentation considérable de 11,3% des décès par rapport à 2016 et une hausse de 25% par rapport aux cinq dernières années est aussi observable, selon les informations de la SAAQ.

En plus de ses messages publicitaires forts dans l’espace public, la SAAQ diffuse aussi tout le mois d’octobre des capsules à la télévision, à la radio et sur le web.

«Malgré l’amélioration globale du bilan routier, le bilan des piétons demeure particulièrement préoccupant, notamment en raison de la hausse du nombre de décès ces dernières années.» – Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la société d’État,

«C’est pourquoi la SAAQ et ses partenaires poursuivent leurs efforts de sensibilisation auprès des piétons et des conducteurs», renchérit-elle.

Bon nombre d’intervenants, de villes, de municipalités régionales de comté (MRC) et de policiers municipaux tiendront des activités de sensibilisation jusqu’au 28 octobre un peu partout au Québec. Celles-ci seront financées par la SAAQ.

Au printemps dernier, de nouvelles mesures de sécurité ont été rajoutées au Code de la sécurité routière en vue de d’augmenter la sécurité des piétons. Parmi ces mécanismes, on note la distance raisonnable qu’un conducteur doit respecter entre son véhicule et le piéton (de 1 à 1,5m) ou encore la priorité au piéton sur un passage réservé. Par mesure de prévention, les piétons sont tout de même invités à établir un contact visuel avec l’automobiliste avant de traverser, prévient-on.