OTTAWA — Le gouvernement libéral ne semble pas avoir de problème avec l’idée que l’Arabie saoudite, qui a tenté de duper le monde entier avec ses justifications farfelues — et changeantes — de l’assassinat de Jamal Khashoggi, soit partie prenante de l’enquête sur cette sordide histoire.

Le Canada a publié mardi un communiqué commun des ministres des Affaires étrangères des pays du G7 stipulant que «l’Arabie saoudite doit mener rapidement une enquête minutieuse, crédible et transparente, en collaborant pleinement avec les autorités turques».

Le ministre des Transports, Marc Garneau, a affirmé mercredi matin qu’il «espère» voir ce processus «se faire», exprimant du même souffle le souhait que «la communauté internationale va surveiller de très près pour que ce soit crédible».

Et si le gouvernement n’est pas satisfait, «on s’exprimera», a-t-il offert.

Le ministre a reconnu que «c’est sûr que les versions (du régime de Mohammed ben Salmane) ont changé au fil du temps», et que «ce qui a été présenté jusqu’à présent n’a pas été transparent et consistant (sic) et croyable» aux yeux d’Ottawa.

Mardi après-midi, il avait réclamé une enquête «indépendante et transparente». Il a été forcé d’admettre mercredi qu’il n’avait pas vu la déclaration commune des alliés du G7 avant de se prononcer sur cette question.

Sa collègue aux Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a martelé à de nombreuses reprises depuis samedi dernier que les explications de Riyad sur le meurtre du journaliste dissident, tué et démembré au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, n’étaient ni «crédibles» ni «cohérentes».

Chez Amnistie internationale, on souhaite qu’une investigation soit menée par les Nations unies, car on redoute que l’affaire «risque de faire l’objet d’un accord politique»; on juge qu’«une enquête indépendante et impartiale de l’ONU aidera à révéler la vérité et les faits».