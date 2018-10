QUÉBEC — Au Québec, les jeunes de 18 à 21 ans qui consomment du cannabis en toute légalité depuis une semaine seront bientôt des hors-la-loi.

Le gouvernement Legault veut procéder rapidement dans ce dossier et légiférer au plus tôt, peut-être même avant Noël si possible, pour hausser la limite légale d’âge fixée pour inhaler la substance controversée.

En mêlée de presse mercredi, en marge du premier caucus des députés caquistes depuis l’élection du gouvernement Legault, le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, a dit que le gouvernement avait bien l’intention de donner suite sa promesse électorale et de déposer au plus tôt un projet de loi.

La limite légale passera donc de 18 à 21 ans avant longtemps.

C’est finalement le ministre Carmant qui sera responsable du dossier, alors que le premier ministre François Legault avait laissé entendre vendredi que ce serait plutôt la ministre de la Justice, Sonia LeBel, qui le prendrait en charge.

Ce dossier en est avant tout un de santé publique et de protection des enfants, a fait valoir M. Carmant, un neuropédiatre.

«On veut régler ça le plus rapidement possible», soit «dans les 100 premiers jours» du gouvernement, a-t-il indiqué.

Pour justifier la position de son gouvernement, il a fait référence aux dommages psychologiques de la drogue sur les jeunes.

«Ce qui nous inquiète, c’est les complications psychiatriques pour les jeunes enfants», a-t-il dit.

Il a rappelé que la communauté scientifique déconseille de consommer du cannabis avant 25 ans, pour éviter les risques de psychose.

Pas moins de 35% des 14-18 ans consomment déjà du cannabis, selon lui.

Le fait de hausser l’âge légal enverra un message aux jeunes dans le sens d’éviter de banaliser les effets négatifs de cette drogue sur leur santé mentale, a-t-il ajouté.