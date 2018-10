La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a rejeté la plainte déposée par Lucy Francineth Granados, une femme guatémaltèque sans papier expulsée du Canada le 13 avril dernier. Cette décision inquiète organismes et juristes, qui dénoncent l’impunité de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

La CCDP a refusé d’ouvrir une enquête sur l’arrestation, la détention et l’expulsion de Mme Granados parce qu’elle n’avait pas de statut d’immigration au moment des faits, s’est justifiée la CCDP.

Pour Viviane Medina, du Centre des travailleurs et travailleuses migrants, cette décision ne respecte pas la Constitution canadienne, qui, dans l’article 24 de la Charte canadienne des droits et liberté, garantie à «toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal […].»

«Si aucun tribunal n’est compétent pour recevoir cette plainte, cela veut dire que le gouvernement canadien se retrouve dans l’incapacité d’appliquer sa propre constitution. Par ce fait, a-t-elle poursuivi, le Canada se retrouve en contravention des principes des droits internationaux».

Elle envisage maintenant de déposer une plainte devant le comité des droits de l’homme des Nations Unies.

Blessée pendant son arrestation et détenue plusieurs semaines au centre de détention de Laval, dans un très mauvais état de santé et sans recevoir de soins adéquats, Mme Granados a lancé un cri du cœur depuis le Guatemala, dans une vidéo dévoilée mercredi par Solidarité sans frontières (SSF).

«Les agents m’ont poussée sur la table, et ensuite, sur le sol, en tordant mon bras. Je ne pouvais rien faire, parce que j’étais seule avec quatre agents. […] Je pensais qu’ils allaient me tuer. J’avais tellement peur que j’en tremblais», a-t-elle raconté.

La version de Mme Granados a été corroborée par le témoignage d’un des agents de l’ASCF présent au moment de l’arrestation, obtenu par SSF en vertu de la loi d’accès à l’information.

Deux examens médicaux, effectués après l’expulsion de Mme Granados, montrent l’étendue des blessures physiques et psychologiques. Plaquée au sol durant son arrestation, Mme Granados a été atteinte aux disques intervertébraux, et a subi un trauma à la colonne cervicale. Durant une évaluation psychologique effectuée au Guatemala en mai 2018, Mme Granado a aussi démontré des symptômes compatibles à un trouble de stress post-traumatique, comme de l’insomnie, de l’hypervigilance, de l’anxiété et un sentiment de désespoir.

«Il y a beaucoup d’exemple qui montrent que l’ASFC commet des erreurs, qu’elle commet des violations du droit de la personne et qui ne font pas l’objet d’enquête suffisante et de mécanismes qui ne permettent pas d’aller au fond des choses», s’est indigné Guillaume Cliche-Rivard, président de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit d’immigration (AQAADI).

Plus de détails suivront.