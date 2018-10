MONTRÉAL — Tirant de tristes constats, comme le fait que près de 80 pour cent des élèves du Nunavik quittent le système scolaire sans diplôme — soit quatre fois plus qu’ailleurs au Québec — le Protecteur du citoyen du Québec demande au ministère de l’Éducation de prendre ses responsabilités.

Au Nunavik, un territoire s’étendant au nord du 55e parallèle, le taux de diplomation est d’environ 30 pour cent, comparativement à 77,7 pour cent pour l’ensemble du Québec.

Le Protecteur du citoyen a fait enquête après avoir reçu plusieurs plaintes. Il a constaté que le parcours scolaire de ces élèves est miné par de nombreux obstacles.

D’abord, à partir de la 4e année, les matières sont enseignées uniquement en français ou en anglais alors qu’elles l’étaient jusque-là principalement en inuktitut. Le programme pédagogique n’est pas non plus entièrement adapté à leur culture et à leur réalité, et très peu de services sont offerts aux élèves en difficulté ou handicapés.

Dans son rapport d’enquête, le Protecteur du citoyen fait 14 recommandations au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour qu’il renforce ses liens avec la Commission scolaire Kativik. L’une des recommandations s’adresse aussi au ministère de la Santé et des Services sociaux et une autre à la Société d’habitation du Québec afin de contrer le manque de logements au Nunavik.

Parmi celles-ci, il est suggéré au ministère de l’Éducation de se renseigner sur la situation qui prévaut au Nunavik, notamment sur les problèmes de transport scolaire et l’absentéisme des enseignants. Le Protecteur demande aussi de fournir à la Commission scolaire Kativik les ressources financières permettant l’embauche de personnel enseignant suppléant et qualifié.

Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès des ministères et des organismes du gouvernement du Québec pour demander des correctifs à des situations qui portent préjudice à une personne ou à un groupe de personnes.