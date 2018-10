QUÉBEC — Le climat risque fort de s’envenimer au cours des prochains mois entre le gouvernement Legault et les médecins spécialistes, qui se voient privés pour un temps indéterminé des hausses de rémunération prévues.

En marge de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, le premier ministre François Legault a annoncé lors d’une mêlée de presse, mercredi, qu’il n’était pas question de verser les augmentations d’honoraires aux médecins spécialistes, négociées par le gouvernement précédent, tant qu’on ne saura pas dans quelle mesure leur rémunération globale excède celle de leurs collègues de l’Ontario.

L’ex-gouvernement Couillard s’était engagé à commander une étude comparative à l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) pour faire la lumière sur cette question controversée, qui avait défrayé la manchette pendant des mois au moment des négociations entre l’État et la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ).

Or, selon M. Legault, la commande n’a toujours pas été passée, ce qui risque de retarder tout le processus prévu de révision de la rémunération des spécialistes, beaucoup trop payés selon le nouveau premier ministre.

Dès après avoir pris connaissance de la situation, M. Legault, qui s’est montré surpris et déçu, a dit avoir demandé au président du Conseil du trésor, Christian Dubé, d’enclencher le processus au plus tôt, en vue de préciser l’écart de rémunération existant actuellement entre les médecins spécialistes québécois et ceux de l’Ontario.

D’ici là, les sommes qui devaient être versées aux médecins spécialistes seront donc placées dans une fiducie.

Depuis des mois, M. Legault clame que les spécialistes ont reçu 1 milliard $ de trop de la part du gouvernement lors des dernières négociations, une somme qu’il entend récupérer pour la réinjecter dans le réseau de la santé.