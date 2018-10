MONTRÉAL — Des ingénieurs et des professionnels membres de deux syndicats distincts ont été mis en lock-out, mercredi, par la direction du COREM, le Consortium de recherche minérale. Et jeudi matin, ils manifestaient devant le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Le COREM est une organisation vouée à la recherche et au développement, à laquelle siègent de grandes compagnies minières et qui est subventionnée par le gouvernement du Québec. Elle offre divers services aux entreprises minières.

La direction du COREM a confirmé par voie de communiqué qu’elle avait mis en lock-out ces syndiqués, qui représentent 25 pour cent de ses travailleurs. Elle affirme avoir agi ainsi à la suite de moyens de pression exercés par ceux-ci, lundi dernier, dans le cadre des négociations pour renouveler leur convention collective.

Les 20 ingénieurs concernés sont membres de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) et les 20 professionnels touchés sont membres du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

La manifestation de jeudi matin visait à faire pression sur le ministère pour que cesse le lock-out, a expliqué le SPGQ.