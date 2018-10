OTTAWA — Justin Trudeau annonce que son gouvernement révise les permis d’exportation vers l’Arabie saoudite.

Mais le premier ministre refuse de dire combien ou à qui le gouvernement canadien devrait payer des pénalités si le contrat de vente des blindés canadiens était annulé.

Plus tôt cette semaine, M. Trudeau a dit que le contrat, signé sous le gouvernement Harper, prévoit des sanctions élevées en cas d’annulation, évoquant même le montant d’un milliard $. Mercredi, son bureau précisait que c’était là une simple expression pour illustrer une facture salée et non pas un montant précis.

Jeudi après-midi, alors qu’il était à nouveau interrogé sur le sujet au cours d’une conférence de presse, le premier ministre a ajouté un pluriel au milliard. Il a dit que le contrat comporte des clauses de confidentialité qui lui interdisent de donner des détails. «Il suffit de dire que les pénalités possibles seraient de milliards de dollars», a-t-il déclaré.

Depuis le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans un consulat à Istanbul, la communauté internationale multiplie les pressions sur l’Arabie saoudite. Certains pays, comme l’Allemagne, ont annoncé la fin de la vente d’armes au royaume.