O’DONNELL, T.-N.-L. — Une usine de transformation de poisson située dans une petite communauté de l’est de Terre-Neuve a été ravagée par un incendie de grande ampleur, menaçant probablement des dizaines d’emplois dans la région.

Des équipes étaient toujours sur les lieux de l’usine Hickey and Son’s Fisheries d’O’Donnell’s, dans la baie St. Mary’s, vendredi matin.

Des témoins ont déclaré que l’incendie avait commencé durant la nuit, mais on ignore la cause du brasier. On ne sait pas non plus si quelqu’un se trouvait dans l’établissement à ce moment-là.

En matinée, il ne restait que du métal calciné et de la cendre.

Le bâtiment ne se trouvait pas à proximité de résidences ou des bateaux dans le port.

L’usine transformait du buccin et de la morue.

L’incendie s’ajoute à la liste des feux qui ont détruit des usines similaires dans la province au cours des deux dernières années.

En 2016, l’usine de transformation de poisson de Norman’s Cove-Long Cove a brûlé, quelques mois à peine après un incendie similaire à l’usine Quinlan Brother de Bay de Verde.

L’usine Quinlan a depuis été reconstruite, mais celle de Quin-Sea à Norman’s Cove n’a pas été rouverte et ses activités ont été transférées à Southern Harbour.