MONTRÉAL — Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) recherche des candidats pour travailler au sein de l’organisation.

Des agents de recrutement du SCRS seront à Montréal lundi.

Ils accueilleront à l’hôtel Sheraton, entre 10h et 18h, les candidats intéressés à occuper divers postes dans le domaine de la sécurité nationale, plus particulièrement de la technologie de l’information et de la cybersécurité.

Parmi les exigences, il faut avoir fait des études postsecondaires en informatique. Le bilinguisme constitue par ailleurs un atout.

Le rôle du SCRS est de recueillir des informations afin de signaler au gouvernement du Canada des menaces possibles pour le pays. Les enjeux prioritaires du SCRS sont le terrorisme, l’espionnage, la cybersécurité, les armes de destruction massive et le filtrage de sécurité.