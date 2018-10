MONTRÉAL — Il ne reste plus que quelques jours avant que les petits monstres, fantômes, princesses et autres personnages déguisés n’envahissent les rues des quartiers résidentiels le soir de l’Halloween mercredi.

Le Réseau Enfants-Retour profite de l’occasion pour transmettre quelques consignes de sécurité. L’organisation souhaite ainsi aider les parents à transmettre les bons réflexes à leurs enfants pour éviter qu’un événement joyeux ne tourne au cauchemar.

On y invite notamment les familles à planifier le trajet de la collecte de bonbons, en privilégiant bien sûr les quartiers bien familiers et éclairés.

La présidente du Réseau Enfants-Retour, Pina Arcamone, dit qu’il ne faut pas hésiter à apprendre aux enfants à dire NON, fermement, lorsqu’ils sont invités à rentrer à l’intérieur d’une résidence ou s’ils sont approchés par quelqu’un qui veut les attirer ailleurs.

Se promener en groupe est aussi un bon réflexe à développer et à l’ère des technologies, l’idée de munir les plus vieux d’un téléphone portable peut s’avérer fort utile en cas d’urgence.

Il est aussi conseillé d’apprendre aux plus jeunes leur numéro de téléphone à la maison et leur adresse, et d’identifier d’avance des endroits sécuritaires où les enfants peuvent aller en cas d’urgence s’ils perdent leurs proches de vue.

Pour sa part, Santé Canada ajoute qu’il ne faut pas oublier les consignes de sécurité de base le soir de l’Halloween, par exemple de porter un costume bien visible, aux couleurs vives, qui n’obstrue pas la vue et qui n’est pas trop long afin d’éviter de trébucher.

Évidemment, les enfants ne devraient jamais manger de friandises avant que celles-ci ne soient inspectées par un adulte.

Il est, bien entendu, préférable que les enfants soient accompagnés d’un adulte le soir de l’Halloween.