OTTAWA — Les grèves tournantes de membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) se poursuivent lundi.

Les membres de la section locale de l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, au Québec, sont en débrayage depuis minuit et une, samedi, et ils le demeureront lundi.

Des grèves tournantes ont aussi éclaté à Pickering, Oshawa et Thunder Bay, en Ontario, de même qu’à Brandon et Winnipeg, au Manitoba.

La grève se poursuit également à Niagara Falls, en Ontario, mais les employés de Vancouver et Sudbury sont rentrés au travail.

Dans un communiqué publié lundi, la direction de Postes Canada affirme qu’elle s’est engagée à collaborer afin de régler les problèmes de charge de travail entraînés par l’augmentation des volumes de colis.

Elle veut aussi discuter de l’ajout de services financiers supplémentaires et aller au-delà de la question de l’équité salariale pour les employés ruraux et suburbains en leur donnant la sécurité d’emploi et en adoptant le même uniforme pour tous les employés chargés de la livraison.