OTTAWA — Le transport de liquides inflammables par train, comme le pétrole, a été retiré de la Liste de surveillance du Bureau de la sécurité des transports (BST), cinq ans après la tragédie de Lac-Mégantic, a annoncé lundi sa présidente, Kathy Fox.

L’organisme chargé d’enquêter sur les accidents dans le transport aérien, ferroviaire et maritime se dit généralement satisfait des mesures prises par le gouvernement fédéral et l’industrie. Il identifie toutefois d’autres facteurs de risque comme la fatigue des cheminots et le non-respect des signaux ferroviaires.

La Liste de surveillance publiée tous les deux ans depuis 2010 identifie les enjeux de sécurité à régler dans le transport aérien, ferroviaire et maritime. Encore une fois, le BST dénonce la lenteur du ministère des Transports du Canada à mettre en oeuvre ses recommandations. Sa présidente s’explique mal pourquoi 62 de ses recommandations, dont 34 ont été émises il y a plus de 10 ans, ne font pas l’objet d’un suivi.

Elle invite également le gouvernement fédéral et les industries ferroviaire, aérienne et maritime à prendre au sérieux le problème de fatigue de leurs employés, un facteur qui a contribué à plusieurs incidents au fil des ans.