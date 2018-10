OTTAWA — La solution pour lutter contre les changements climatiques n’est pas «noir ou blanc», a affirmé le premier ministre Justin Trudeau, lundi.

Il tentait de donner une réponse à ceux qui lui reprochent de continuer à favoriser l’exploitation pétrolière, alors qu’il veut combattre les changements climatiques.

Le premier ministre répondait à des questions d’élèves du Collège catholique Samuel-Genest d’Ottawa, lundi matin, après la visite de l’exposition Anthropocène au Musée des beaux-arts du Canada, qui étale l’impact de l’empreinte humaine sur la planète.

L’un des élèves lui a demandé quelles actions avaient été prises par le gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi respecter l’engagement pris lors de la signature de l’accord de Paris sur le climat. Il a également demandé si ces actions étaient abordables pour les familles.

M. Trudeau a répondu qu’il fallait trouver une façon réaliste de gérer la transition vers une économie faible en carbone «pour qu’elle soit la plus courte possible» et qu’elle fonctionne «pour toutes les familles».

«Parce que si les Canadiens ont à faire un choix entre la capacité de se nourrir, de s’épanouir et d’avoir des emplois pour leurs enfants ou bien l’environnement, on sait malheureusement quel choix chaque personne va faire, a-t-il dit. Et moi ce que je dis, il va falloir qu’on fasse les deux ensemble et c’est ça qu’on est en train de gérer.»

Des artistes ont reproché à M. Trudeau, alors qu’il assistait au Gala de l’ADISQ dimanche soir, d’avoir, entre autres, acheté un oléoduc au coût de 4,5 milliards $ pour assurer la survie du projet Trans Mountain.