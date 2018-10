OTTAWA — Il y aura au moins un débat des chefs en français et un autre en anglais pendant la campagne fédérale. Mais rien n’oblige leur diffusion, rien n’oblige les chefs à y participer, et rien n’est prévu au plan libéral pour s’assurer que les médias seront impliqués dans l’élaboration du contenu.

La ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, a dévoilé les contours de la commission aux débats, une nouvelle entité qui sera pilotée par l’ex-gouverneur général du Canada, David Johnston, pour l’exercice 2019, et qui sera dotée d’un budget de 5,5 millions $.

Les chefs qui voudront croiser le fer devront remplir au moins deux des trois critères. Ces conditions, qui ont été déterminées unilatéralement par le gouvernement libéral à partir d’un rapport, sont les suivantes:

— Avoir un député élu en tant que membre de ce parti aux Communes lors du déclenchement de l’élection;

— Avoir l’intention de présenter des candidats dans au moins 90 pour cent des circonscriptions électorales;

— Avoir obtenu quatre pour cent des votes lors d’une campagne électorale précédente ou avoir une chance légitime de remporter des sièges lors des prochaines élections.

Les chefs de tous les partis actuellement représentés aux Communes recevraient ainsi un carton d’invitation — tous, à l’exception de Maxime Bernier. Le fondateur du Parti populaire du Canada n’a aucune garantie de pouvoir être de la partie, ayant été élu sous la bannière conservatrice.

Il devrait donc se rabattre sur le critère de «la chance légitime» de remporter des sièges au prochain scrutin. Le flou entourant cette condition a été dénoncé par le député néo-démocrate Nathan Cullen, qui a également regretté la nomination unilatérale du commissaire.

La ministre Gould n’a pas été en mesure de préciser comment l’évaluation de légitimité serait faite, pas plus qu’elle n’a été en mesure de préciser quel serait le rôle des médias dans le choix du contenu et des thèmes qui seront débattus.

La leader du Parti vert, Elizabeth May, a salué l’annonce libérale notamment, car elle l’assure d’une présence, mais également parce que les règles sont enfin «claires». Elle ne voit pas de problème à ce que les médias ne soient pas assurés de pouvoir faire partie intégrante du processus.

«La presse a fait un travail exécrable! En 2005 et en 2006, dans quatre débats, deux en anglais et deux en français, il n’y avait pas eu une seule question sur le climat. Je me souviens de ces débats», a-t-elle lancé dans le foyer des Communes.

«S’ils avaient fait un bon travail sur le contenu, je dirais qu’ils devraient continuer (…) mais je dois dire que je trouve aucun argument crédible pour dire qu’il est malavisé que la commission choisisse le contenu et les thèmes. On verra s’ils font pire que le consortium (des médias)», a-t-elle ajouté.