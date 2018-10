OTTAWA — Quatre chefs de partis d’opposition à Ottawa font front commun pour réclamer du premier ministre Justin Trudeau qu’il déclenche les trois élections partielles toujours en attente.

Andrew Scheer, Jagmeet Singh, Mario Beaulieu et Elizabeth May ont tous signé une lettre ouverte mardi, adressée au premier ministre, dans laquelle ils l’accusent de «retarder» injustement ces scrutins.

Ils dénoncent la décision de M. Trudeau d’avoir fixé la date d’une seule élection partielle, celle de Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes, au lieu d’en tenir quatre en même temps pour combler les sièges vacants à la Chambre des communes.

Les chefs conservateur, néo-démocrate, bloquiste et vert font valoir que les 334 000 électeurs dans Burnaby-Sud, York-Simcoe et Outremont «méritent d’avoir une représentation élue le plus tôt possible».

L’élection complémentaire dans la circonscription ontarienne de Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes aura lieu le 3 décembre prochain. Elle était représentée jusqu’en mai par l’ancien député conservateur Gord Brown, mort soudainement après avoir été terrassé par une crise cardiaque.

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a accusé les conservateurs mardi de lui avoir caché la lettre qu’il aurait signée s’il en avait eu l’occasion.