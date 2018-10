WOODSTOCK, N.-B. — Un jeune homme de Halifax est accusé d’entrave relativement à un étrange incident survenu vendredi dernier à la frontière canado-américaine près de Woodstock, au Nouveau-Brunswick, où le port d’entrée est resté fermé pendant plusieurs heures.

Selon la GRC du Nouveau-Brunswick, Bailey Roy, âgé de 21 ans, a comparu à Woodstock lundi et devrait revenir devant le tribunal provincial jeudi.

Le poste frontalier, qui relie Woodstock à Houlton, dans le Maine, a été fermé peu après 10 h lorsque la GRC du côté canadien a été envoyée pour enquêter sur une voiture suspecte.

La police a déclaré que les deux hommes dans le véhicule avaient refusé de parler à la police ou aux représentants de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Ils ont été arrêtés par les agents de la douane et de la protection des frontières des États-Unis environ six heures plus tard, alors qu’ils conduisaient le véhicule en direction de la frontière américaine.

Le deuxième individu, un homme de 22 ans de Middle Sackville, en Nouvelle-Écosse, est toujours détenu aux États-Unis.