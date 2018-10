QUÉBEC — Le gouvernement Legault refuse de s’avancer sur d’éventuelles indemnités à verser aux Innus pour l’abandon de leur projet éolien Apuiat, sur la Côte-Nord.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a indiqué mercredi que Québec fera connaître officiellement sa décision de renoncer au projet controversé.

Bien avant d’être portée au pouvoir, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait dénoncé sur toutes les tribunes ce projet de contrat d’approvisionnement en électricité qu’elle trouvait trop onéreux, de l’électricité qu’Hydro-Québec devait acheter. Des articles avaient aussi rapporté les réticences du grand patron d’Hydro, Éric Martel, ainsi que les coûts élevés du contrat à long terme, entre 1,5 et 2 milliards $.

En mêlée de presse mercredi avant de se rendre à la séance du conseil des ministres, M. Julien a indiqué qu’il rencontrera tous les partenaires dans les prochaines semaines, mais n’a pas voulu détailler ce qu’il avait à offrir aux communautés lésées.

Apuiat est un projet éolien de 200 mégawatts mené par les Innus de la Côte-Nord en partenariat avec l’entreprise Boralex. Dans un communiqué diffusé mardi, les partenaires ont dit qu’ils étaient «étonnés et déçus».

Ils ont rappelé que de 300 à 400 emplois seraient créés durant le chantier et que les Innus sont dans une logique de réaliser leurs propres projets et non plus de recevoir une «rente».

D’ailleurs, les communautés autochtones devaient recevoir près d’une dizaine de millions de dollars par an pendant 25 ans grâce à ce projet.