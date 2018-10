View this post on Instagram

Je n’ai pas eu besoin de chercher bien loin mon inspiration de costume d’Halloween digne d’un film d’horreur… L’industrie de la fourrure est selon moi pas mal plus effrayante et sanglante que n’importe quel monstre fictif. Elle signifie pour les animaux une vie de souffrances et de mise à mort cruelle et prématurée. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Imaginez devoir être enfermé dans une minuscule cage au sol grillagé. Imaginez devoir être soumis à un confinement qui vous pousse à vous automutiler, qui vous amène à devenir fou, qui vous expose à des blessures et des maladies. Imaginez devoir vivre cette courte vie de stress avant de vous faire tuer par empoisonnement, gazage ou electrocution anale en espérant ne pas faire partie de ceux qui sont dépecés vivants, en pleine conscience… ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Imaginez faire partie des animaux piégés. Une mâchoire en métal se referme sur l’un de vos membres, causant une très grande douleur. Imaginez devoir souffrir plusieurs jours ainsi, immobile, avant de mourir de faim, de froid ou tué par un prédateur. Si vous êtes retrouvé vivant par le trappeur, imaginez être battu à mort ou étouffé afin que votre fourrure reste intacte de toute trace de sang. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C’est affreux. De plus, nous savons maintenant qu’il n'est clairement plus nécessaire de porter de la fourrure, étant donné la panoplie d'alternatives synthétiques ou à base de plantes qui a également l’avantage d’être moins néfaste pour l’environnement. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ – Cette industrie tue plus de 50 millions d'animaux par an. Selon Stat. Canada, l'industrie canadienne de la fourrure est responsable de la mise à mort d'environ 3 millions d'animaux par an. Plus de 1,8 million d'animaux sont élevés et tués chaque année dans les fermes à fourrure au Canada. Plus de 1 million d'animaux sont trappés pour leur fourrure chaque année. Les animaux trappés incluent des coyotes, des renards, des loups, des castors, des ours, des visons, des lynx, etc. Les pièges utilisées ne discriminent pas: toutes les espèces d'animaux (même celles menacées d'extinction) en sont victimes. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀