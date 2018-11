FREDERICTON — Au moins deux des trois députés verts au Nouveau-Brunswick ont déclaré qu’ils voteraient vendredi en faveur du discours du Trône du gouvernement libéral.

Le premier ministre, Brian Gallant, a donc besoin de deux autres députés de l’opposition pour survivre au vote de confiance de la Chambre.

Kevin Arseneau, député de Kent-Nord et ancien président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, a déclaré que les blessures laissées par les conservateurs à Elsipogtog et dans la circonscription sur la question des gaz de schiste ne sont toujours pas guéries. L’agriculteur avait tenté de briguer d’abord l’investiture libérale en vue du scrutin de septembre dernier, mais les instances du parti l’avaient écarté et il a alors opté pour les Verts.

La députée du Parti vert Megan Mitton a déclaré quant à elle, jeudi, que le discours du Trône des libéraux contenait de nombreux éléments qui seraient bénéfiques pour sa circonscription de Memramcook-Tantramar.

Le chef du parti, David Coon, a exprimé des réticences à la fois avec les libéraux et les conservateurs, et il n’a pas encore précisé comment il votera vendredi.

Les libéraux au pouvoir n’ont remporté que 21 sièges lors des élections de septembre, soit un de moins que les progressistes-conservateurs; le Parti vert et l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick ont remporté chacun trois sièges.

Si les libéraux perdent ce vote de confiance à l’Assemblée législative, on s’attend à ce que la lieutenante-gouverneure demande aux conservateurs de tenter de former un gouvernement. Les conservateurs de Blaine Higgs devraient alors forger eux aussi une coalition — vraisemblablement avec l’Alliance des gens, à droite de l’échiquier.