FREDERICTON — Le gouvernement libéral du Nouveau-Brunswick est tombé vendredi après avoir perdu un vote de confiance sur son discours du Trône.

Le premier ministre Brian Gallant a déclaré à l’Assemblée législative qu’il présenterait sa démission au lieutenant-gouverneur — et suggérerait qu’on donne la chance à Blaine Higgs, le chef du Parti conservateur, de former le gouvernement.

Il a souhaité bonne chance aux conservateurs en disant: «Leur succès sera celui du Nouveau-Brunswick».

M. Higgs a déclaré qu’il souhaitait que la transition se fasse le plus rapidement possible.

Avant le vote, M. Gallant avait lancé un dernier plaidoyer en faveur du soutien lors d’un discours qui mettait fin aux débats sur le discours du Trône.

Il a déclaré que les Néo-Brunswickois ont voté pour un changement dans la manière dont les partis politiques gouvernent et qu’il assume l’entière responsabilité du résultat des élections.

Au scrutin de septembre, les libéraux n’ont remporté que 21 sièges, soit un de moins que les conservateurs, tandis que le Parti vert et l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick en ont remporté trois chacun.

M. Gallant a cherché à survivre à la tête d’un gouvernement minoritaire en ajoutant plus tôt cette semaine plusieurs des promesses de campagne de son parti au discours du trône, mais le sort de son parti a été scellé jeudi lorsque les conservateurs et l’Alliance ont annoncé qu’ils voteraient contre lui.

Au cours de son discours de vendredi, M. Gallant a reconnu que les semaines qui s’étaient écoulées depuis l’impasse électorale avaient été «difficiles», mais que les électeurs ont réclamé à un changement de la manière dont les partis gouvernent.

Il a appelé à un «programme de collaboration», quel que soit le parti au pouvoir, tout en admettant qu’il était parfois tombé dans les vieilles habitudes partisanes en tant que premier ministre.

Il a déclaré qu’il semblait que les résultats des élections — qui ont vu les libéraux dominer le nord principalement francophone et les conservateurs et l’Alliance mieux faire dans le sud majoritairement anglophone — suggèrent que la province était divisée suivant les lignes régionales et linguistiques.

Mais il a dit que les gens ne devraient pas être bernés par ces divisions apparentes.

«Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous sépare, a-t-il dit. Nous sommes tous des Néo-Brunswickois.»