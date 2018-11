TORONTO — Des gens de différentes confessions ont joint leurs mains pour former un cercle autour d’un temple de Toronto, samedi, dans un témoignage de solidarité à l’égard de la communauté juive une semaine après la tuerie survenue dans une synagogue de Pittsburgh.

La porte-parole du temple Holy Blossom, Deanna Levy, a expliqué que ce «cercle de la paix» avait été formé durant les services du sabbat samedi matin et représentait la protection émanant de la gentillesse de la communauté torontoise.

Haroon Sheriff, le président du centre islamique Imdadul, a indiqué que plus de 200 musulmans et chrétiens avaient pris des autobus pour se rendre au temple et participer à l’événement.

Il a ajouté que ce geste en était un de soutien et de solidarité.

Le rabbin du temple, Yael Splansky, avait révélé plus tôt que Joyce Fienberg, une femme originaire de Toronto tuée dans la synagogue de Pittsburgh, était membre du temple Holy Blossom.

Mme Fienberg figure parmi les 11 victimes abattues par un tireur qui, selon les autorités, aurait exprimé sa haine des juifs en ouvrant le feu dans la synagogue Tree of Life le 27 octobre.

D’après M. Splansky, Joyce Fienberg s’est mariée au temple, qui compte plus de 6500 membres et est l’une des plus anciennes congrégations juives de Toronto.

La photo de confirmation de Mme Fienberg est exposée sur le mur d’honneur du temple.