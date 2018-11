OTTAWA — Postes Canada annonce que les services postaux seront affectés dans quatre provinces, lundi, par les grèves tournantes tenues depuis le 22 octobre par les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

L’employeur annonce que les syndiqués ont commencé à débrayer à London et Scarborough, en Ontario, de même qu’à Carbonear, Exploits Valley, Gander-Lewisporte, Deer Lake, St. Anthony et Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour sa part, le syndicat annonce qu’il y aura aussi grève lundi aux sections locales de Brantford, Fort Erie, Guelph, Simcoe, Welland et St. Catharines, en Ontario.

Le STTP mène aussi des grèves à Sault Ste. Marie en Ontario, dans la région des Bois-Francs au Québec et à Moncton au Nouveau-Brunswick. Cependant, les grèves sont terminées à Kitchener-Waterloo, en Ontario.

Postes Canada rappelle qu’il n’y a pas de service de livraison ni de ramassage de courrier ou de colis dans les zones touchées pendant que le syndicat poursuit la grève. Entre-temps, les négociations patronales-syndicales se poursuivent dans l’espoir de conclure un accord sur une nouvelle convention collective.