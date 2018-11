MONTRÉAL — Les travaux de l’important chantier de l’échangeur Turcot, dans le sud-ouest de Montréal, entraîneront du 9 au 13 novembre des fermetures sans précédent selon ce qu’annonce le ministère des Transports du Québec.

Ces entraves sont requises afin de procéder au complexe démantèlement d’une section des infrastructures de l’ancienne autoroute 15 en direction nord. Celle-ci s’élève à plus de 25 mètres et enjambe les nouvelles voies de l’autoroute 20 et le corridor ferroviaire principal du Canadien National (CN).

L’autoroute 20 en direction ouest sera donc fermée du jeudi soir, 23h59, jusqu’au mardi matin, à 5h00. En direction est, l’autoroute 20 sera fermée du vendredi soir 22h30, jusqu’au au mardi à 5h00.

L’autoroute 15 en direction nord sera également fermée du vendredi 22h30 jusqu’au lundi matin à 5h00.

Le ministère des Transports annonce l’établissement de nombreuses mesures dans le but d’atténuer les inconvénients, mais pour vendredi et lundi seulement.

Ainsi, la gratuité sera implantée sur les lignes de trains de banlieue Vaudreuil-Hudson et Candiac. Il y aura ajout de 14 départs hors pointe sur la ligne de trains Vaudreuil-Hudson avec des arrêts aux gares Dorval, Vendôme et Lucien-L’Allier seulement.

Au centre commercial Les Jardins Dorval, 200 places de stationnement seront réservées et un accès à la gare de trains Dorval sera assuré sur un parcours piétonnier protégé.

Une navette gratuite sera implantée entre le terminus Châteauguay et la gare de trains de Sainte-Catherine aux heures de pointe.

Enfin, les lignes d’autobus 1 du secteur Haut-Saint-Laurent et 28 du secteur Sud-Ouest seront rabattues vers la station de métro Angrignon. Ces autobus se rendent normalement au terminus Mansfield à Montréal. Des titres de transport gratuits pour le métro seront remis à ces usagers.