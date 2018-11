OTTAWA — Le Bureau de la sécurité des transports (BST) tente de rassurer les municipalités québécoises sur le transport ferroviaire de liquides inflammables.

La Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui compte un millier de membres, avait fait part de ses préoccupations au ministre des Transports, Marc Garneau, dans une lettre envoyée la semaine dernière. Elle réagissait au retrait de la Liste de surveillance du BST du transport de liquides inflammables par train, comme le pétrole brut qui avait causé la tragédie de Lac-Mégantic. La FQM demandait au ministre d’ordonner que le BST remette ce sujet sur sa liste.

La Presse canadienne a obtenu copie de la réponse qui est venue du BST. L’organisme indépendant rappelle qu’il ne relève pas du ministre des Transports.

Sa présidente Kathy Fox explique que plusieurs des recommandations émises dans la foulée de la tragédie ont été appliquées, notamment le retrait des wagons «les plus vulnérables».

Les DOT-111, comme ceux qui ont causé l’explosion à Lac-Mégantic, ne pourront plus transporter de liquides inflammables volatils à compter du 1er janvier 2019, soit six ans plus tôt que prévu. Ils ne pouvaient plus transporter de pétrole brut depuis deux ans. Les CPC 1232 sans couche de protection thermique, qui transportent également du pétrole brut, seront également retirés de façon progressive dès le 1er novembre.