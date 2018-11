OTTAWA — Justin Trudeau se rendra en France, en fin de semaine, pour souligner le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Le cabinet du premier ministre a indiqué que M. Trudeau se rendra samedi au Monument commémoratif de la Crête de Vimy, dans le Pas-de-Calais, où il rendra hommage aux Canadiens qui ont combattu et perdu la vie durant la «Grande Guerre».

Il assistera le lendemain, à Paris, aux cérémonies du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Le président français, Emmanuel Macron, rendra alors hommage au soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Plus de 60 chefs d’État et de gouvernement doivent participer à cette cérémonie, dont le président américain, Donald Trump, et la chancelière allemande, Angela Merkel.

M. Trudeau participera ensuite au tout premier «Forum de Paris sur la paix», un événement annuel créé en 2018 par le président Macron. Cette «organisation non gouvernementale indépendante» devrait réunir dimanche les représentants de plus de 80 pays à La Grande Halle de la Villette, à Paris.

Quelque 60 000 Canadiens sont morts et 172 000 autres ont été blessés au cours de la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918. Environ 10 500 de ces décès — près d’un sur cinq — se sont produits à la crête de Vimy, où les troupes canadiennes ont réussi à déloger les Allemands de cette position stratégique, en avril 1917, au terme de trois jours d’une bataille sanglante.

Au cours de sa visite de trois jours en France, M. Trudeau participera aussi, le lundi, au «Sommet des GovTech», qui réunit «des dirigeants gouvernementaux et des innovateurs» désireux de trouver des façons «d’utiliser la technologie pour améliorer les services publics».

Le cabinet du premier ministre a aussi précisé que M. Trudeau rencontrerait le président Macron au cours de cette visite.