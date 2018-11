MONTRÉAL — Les syndiqués de La Presse sont réunis, jeudi matin, au Palais des congrès de Montréal pour une réunion qui a été convoquée par leur employeur.

Quelques journalistes interrogés sur place, à l’arrivée, ont dit ignorer ce qui devait être annoncé ou discuté. Dès les premières minutes, des informations non officielles ont circulé, faisant état d’un objectif de 37 départs volontaires qui seraient recherchés chez les employés afin de réduire les coûts de main-d’oeuvre.

La Presse compte environ 240 employés.

Au cours de la dernière année, La Presse a été transformée en Organisme sans but lucratif avec une injection de 50 millions $ pour lancer le processus.

Les négociations en vue du renouvellement de la convention collective durent depuis un certain temps déjà, dans le contexte difficile dans lequel évoluent les médias écrits présentement.

En mai dernier, le président de La Presse, Pierre-Elliott Levasseur, avait indiqué qu’entre le modèle d’affaires qui avait été conçu en 2010 et la réalité d’aujourd’hui, il y avait eu une dégradation de la situation au chapitre des revenus publicitaires, à cause la montée des géants comme Facebook et Google.