IQALUIT, Nunavut — Un incendie a détruit des parties du plus grand magasin de vente au détail d’Iqaluit, la capitale du Nunavut.

L’incendie s’est déclaré mercredi soir dans le magasin Northmart, le principal magasin d’alimentation et de vente au détail, qui héberge un certain nombre de boutiques et de services dans la communauté.

La mairesse Madeleine Redfern a déclaré que l’incendie avait débuté à l’arrière du bâtiment et détruit l’entrepôt, un magasin de meubles et un magasin de motoneiges.

Elle a ajouté qu’une maison de soins pour les aînés à proximité a été évacuée par précaution, tandis qu’une école située en face de Northmart a été fermée pour la matinée.

On demande aux résidants d’Iqaluit de conserver l’eau pendant les opérations de lutte contre les incendies.

Mme Redfern dit que les détaillants disposent pour l’instant de suffisamment de nourriture pour répondre aux besoins de la communauté, mais que les effets à long terme de l’incendie sur l’approvisionnement en épicerie devront être évalués.