MONTRÉAL — Lorsque le mouvement de dénonciation #MoiAussi est devenu viral dans les médias sociaux en octobre 2017, le nombre d’agressions sexuelles signalées à la police et jugées fondées a explosé. Et c’est au Québec que l’augmentation a été la plus marquée, est-il rapporté jeudi dans le plus récent bulletin de Statistique Canada.

L’agence fédérale de statistiques a voulu évaluer le nombre d’agressions sexuelles rapportées avant et après le mouvement #MoiAussi. Les périodes évaluées pour «l’avant» sont du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017, et pour «l’après», du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.

Au Québec, le taux a augmenté de 61% pour passer de 12,4 à 20 victimes par tranche de 100 000 habitants.

En deuxième place se trouve Terre-Neuve-et-Labrador qui a connu une hausse de 36%.

Les chiffres font état des agressions sexuelles rapportées par la police à Statistique Canada: cela veut dire que les différentes forces policières au pays ont déclaré les chiffres, basés sur les plaintes qu’elles ont reçues. La police n’a rapporté que les plaintes qu’elle a classées comme fondées. Ces données ne font donc pas état du total de plaintes d’agressions rapportées à la police. Et cela ne signifie pas non plus que des accusations criminelles ont ensuite été déposées dans tous ces cas.

De plus, ces chiffres ne permettent pas de conclure qu’il y a eu une hausse des agressions sexuelles au pays, mais plutôt que les présumées victimes ont été plus nombreuses à porter plainte auprès de la police.

Malgré cela, les chiffres frappent.

Le nombre moyen de victimes d’agressions sexuelles déclarées par la police au pays est passé de 59 victimes par jour avant #MoiAussi à 74 victimes par jour après la naissance du mouvement. Bref, une hausse de 25% pour la période d’octobre à décembre 2017, comparé à une période de trois mois équivalente dans la période «avant-#MoiAussi».

Et en raison de l’augmentation survenue au cours des trois derniers mois de 2017, le nombre d’agressions sexuelles déclarées par la police était le plus élevé depuis 1998, note l’agence fédérale.

Et si certains pouvaient penser que cette hausse est due au fait que le mouvement de dénonciation a incité des victimes à rapporter des agressions ayant eu lieu il y a fort longtemps, les chiffres ne soutiennent qu’en partie une telle conclusion: trois agressions sur quatre ont été commises le mois précédant leur dénonciation, est-il indiqué.