MONTRÉAL — Environnement Canada a émis des avertissements de chutes de neige pour plusieurs régions québécoises situées au nord du fleuve Saint-Laurent.

La neige commencera à tomber vendredi après-midi dans les secteurs plus à l’ouest, en Abitibi, au Témiscamingue et dans les Laurentides. Les régions de Charlevoix, de Québec et du Manicouagan seront touchées plus tard.

Dans toutes les régions soumises à l’avertissement, de 15 à 20 centimètres de neige tomberont jusqu’à samedi, en après-midi ou en soirée.

Les températures resteront froides lors des jours qui suivront, y compris dans les régions qui ne devraient pas recevoir de neige.

Par exemple, de dimanche à jeudi, Environnement Canada prévoit qu’à Québec, les températures maximales oscilleront entre un et quatre degrés Celsius sous zéro. À Montréal, le mercure pourrait atteindre deux degrés tout au plus, lundi et mardi.