CALGARY — Le propriétaire du camion semi-remorque entré en collision avec l’autocar des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, en avril dernier, a comparu pour la première fois devant un tribunal, vendredi.

Arrivé sans avocat, Sukhmander Singh, de l’entreprise Adesh Deol Trucking, a été représenté à l’audience par l’avocat d’office au palais de justice de Calgary, qui a demandé que la cause soit reportée au 30 novembre.

M. Singh, âgé de 36 ans, fait face à huit chefs pour des violations aux règlements fédéraux et provinciaux de sécurité routière. Il est notamment accusé de ne pas tenir de carnets de bord des heures passées sur la route par ses chauffeurs.

Seize personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées lorsque l’autocar des Broncos, une équipe de hockey junior majeur, est entré en collision avec un camion semi-remorque à l’intersection d’une route rurale dans le nord de la Saskatchewan, au printemps dernier.

Le ministère des Transports de l’Alberta a indiqué que le permis de la compagnie Adesh Deol Trucking est toujours suspendu.

Le chauffeur du semi-remorque impliqué dans l’accident, Jaskirat Singh Sidhu, âgé de 29 ans, a été accusé plus tôt cette année de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. M. Sidhu a été libéré sous une caution de 1000 $, en juillet, à condition qu’il ne conduise pas et qu’il rende son passeport.

Le chauffeur, qui n’a pas été blessé dans l’accident, sera de retour en Cour provinciale à Melfort, en Saskatchewan, le 27 novembre.